انت الان تتابع خبر مطالبات بزيادة التخصيص المالي لكربلاء في موازنة 2025 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهلالي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "التخصيص المالي لمحافظة كربلاء في جداول الموازنة للعام 2024 ضمن الموازنة الإستثمارية كان 48 مليار دينار، وهذا قليل بالنسبة للمحافظة".واضافت ان "محافظة كربلاء بحاجة إلى الكثير من المشاريع الخدمية وخصوصا إنها تستقبل سنويا ملايين من الزائرين من كافة المحافظات ودول العالم وخصوصا في الزيارة الاربعينية".

وبينت الهلالي، ان "وزارة المالية مطالبة اليوم بزيادة التخصيص المالي للمحافظة في جداول الموازنة للعام 2025 إلى أكثر من 150 مليار دينار من أجل استكمال المشاريع الخدمية والبنى التحتية في المحافظة".

