انت الان تتابع خبر اجتماع حكومي يناقش الاستعدادات للقمة العربية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية، ورد لـ الخليج 365، أن "الاجتماع شهد استعراض التقارير الأمنية والإعلامية المتعلقة بالتحضيرات للقمة، إلى جانب مناقشة الجوانب الإدارية والمراسم الخاصة بالحدث. كما جرت مناقشات حول المحاور التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي ستشكل ركائز أساسية لأجندة القمة العربية المقبلة".



وأضاف البيان، انه "يهدف الاجتماع إلى ضمان نجاح القمة العربية في بغداد وتعزيز التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الحدث المهم".

