انت الان تتابع خبر اعادة إعمار ما دمره العدوان الصهيوني في جنوب لبنان على طاولة المالكي وسفير لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس الائتلاف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير الجمهورية اللبنانية لدى العراق علي الحبحاب"، مبينا ان "المالكي أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وتبادل وجهات النظر بشأنها".وأشار المالكي إلى "حرص العراق على تعريز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون والعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين"، مجددا "موقف العراق الداعم للبنان وشعبه الشقيق في الحفاظ على سيادته ووحدة اراضيه وترسيخ امنه واستقراره"، لافتا الى ان "الاجتماع شهد أيضا مناقشة موضوع اعادة إعمار ما دمره العدوان الصهيوني في جنوب لبنان من بيوت ومؤسسات المواطنين اللبنانيين".

واعرب رئيس ائتلاف دولة القانون عن "موقف العراق الرافض للتجاوزات والاعتداءات الصهيونية على الاراضي اللبنانية، وضرورة السيطرة على حالة التوتر السائدة".

بدوره، أشار السفير اللبناني إلى "حرص بلاده على توطيد العلاقات مع العراق وتوسيع آفاق التعاون وبما يخدم المصالح المشتركة، كما ثمن مواقف العراق المساندة للشعب اللبناني".