انت الان تتابع خبر مستشار السوداني يحسم جدل استيراد الغاز الإيراني والمختطفة الإسرائيلية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال علاء الدين في حديث متلفز تابعته الخليج 365، إن "العراق دولة ضليعة في إدارة الملف الخارجي ولديه إرث في ذلك "، لافتا الى ان "فلسفة رئيس الوزراء، في العلاقات الخارجية هي المصلحة العراقية أولاً ومن هنا تبنى السياسة الخارجية للبلد".وحول علاقة العراق مع الولايات المتحدة، أشار علاء الدين الى أنه "كانت لدينا علاقات ممتازة ومتميزة مع الإدارة الأمريكية السابقة "، مشيرا الى ان "الإدارة الأمريكية الجديدة جاءت بمجموعة من الوعود للناخبين الأمريكيين وجزء من هذه الوعود مرتبطة بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة منها إنهاء ما تسمى بالحروب التي لا تنتهي".

وأوضح ان "جو ويلسون حضر اجتماعاً مع السوداني ولم يكن يتحدث عن العراق قبل 13 كانون الثاني لكن بعد هذا التاريخ بدأ يغرد عن العراق بشكل يومي"، مؤكدا ان "السلطات الأمريكية نفت علاقتها بما يتحدث عنه جو ويلسون بخصوص العراق".

وبشأن مصير الباحثة الصهيونية المختطفة إليزابيث تسوركوف، بين أن "تسوركوف دخلت بشكل قانوني الى العراق وحمايتها من مسؤولية الحكومة"، لافتا الى أن "استمرار غياب تسوركوف سيتسبب بمشاكل مستقبلية للعراق ".

وفيما يتعلق بإلغاء الاستثناء الأمريكي لاستيراد الطاقة من إيران أشار الى ان "إلغاء الاستثناء استهدف استيراد الكهرباء لكن استثناء الغاز مستمر"، لافتا الى ان "تركيا بدأت تستورد الغاز من تركمانستان عبر إيران بعد تطبيق العقوبات الأمريكية".

وحول أحداث سوريا قال علاء الدين: إن "أحداث الساحل السوري غير مشجعة لانفتاح العراق تجاه رئيس الإدارة السورية، أحمد الشرع"، مؤكدا ان "داعش حصلت على إمدادات واستولت على أسلحة في سوريا، والعراق قلق منها".