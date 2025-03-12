انت الان تتابع خبر بعد سجاله مع الوزارة بسبب رواتب كردستان.. المالية تعتبر وكيلها "مستقيلا" بالغياب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واظهرت وثيقة حصلت عليها الخليج 365، انه "بالنظر لعدم مباشرة ريباز محمد وكيل الوزارة وكالة، بعد انتهاء الاجازة الممنوحة له في 11 شباط، وانقطاعه عن الدوام دون عذر مشروع، تقرر اعتباره مستقيلا من الوظيفة اعتبارا من تاريخ 5 اذار".



وفي نهاية شهر يناير، دخلت وزارة المالية بسجال في بيان مع وكيل الوزارة ريباز محمد بعد ان نشر منشورا انتقد فيه وزارته لعدم تمويل رواتب إقليم كردستان، حيث وصفت وزارة المالية تصريحات ومنشورات الوكيل بانها "غير دقيقة".