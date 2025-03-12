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السوداني: داعمون للرياضة حتى تتكلل الجهود بالصعود للمونديال

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السوداني: داعمون للرياضة حتى تتكلل الجهود بالصعود للمونديال

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بغداد - ياسين صفوان - وبارك السوداني لهم الفوز بالبطولة، مؤكداً أن التقدم في أي محفل رياضي هو أمر يسعد كل العراقيين، خصوصاً في كرة القدم التي نأمل أن تستمر في طريق الفوز، مشيداً بجميع من أسهم في تحقيق الفوز من اتحاد كرة أو كادر تدريبي أو لاعبين، مشيراً إلى أهمية أن يقدم اللاعبون السابقون الدعم لإخوانهم في المنتخب الوطني، في هذه المرحلة المهمة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى "الحضور الدائم للحكومة مع الاتحاد والمنتخبات، خلال عامين ونصف"، مؤكداً أن "اهتمام الحكومة بالرياضة مسؤولية وطنية تقتضي الدعم، كما أن يمكن أن تعكس الوجه المشرق للعراق، والتقدم الذي صار يتحقق في مختلف المسارات، ومنها مسار التنمية والبناء والاستقرار".

ولفت السوداني الى أن "مجلس الوزراء مستمر في دعم الرياضة، ومنها كرة القدم، حتى تتكلل الجهود بالصعود إلى نهائيات كأس العالم"، مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب مصلحة البلد لتحقيق إنجاز التأهل الذي تنتظره الجماهير العراقية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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