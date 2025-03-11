انت الان تتابع خبر السوداني: مستمرون بدعم الرياضة حتى تتكلل الجهود بالصعود للمونديال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبارك السوداني لهم الفوز بالبطولة، مؤكداً أن التقدم في أي محفل رياضي هو أمر يسعد كل العراقيين، خصوصاً في كرة القدم التي نأمل أن تستمر في طريق الفوز، مشيداً بجميع من أسهم في تحقيق الفوز من اتحاد كرة أو كادر تدريبي أو لاعبين، مشيراً إلى أهمية أن يقدم اللاعبون السابقون الدعم لإخوانهم في المنتخب الوطني، في هذه المرحلة المهمة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى "الحضور الدائم للحكومة مع الاتحاد والمنتخبات، خلال عامين ونصف"، مؤكداً أن "اهتمام الحكومة بالرياضة مسؤولية وطنية تقتضي الدعم، كما أن الرياضة يمكن أن تعكس الوجه المشرق للعراق، والتقدم الذي صار يتحقق في مختلف المسارات، ومنها مسار التنمية والبناء والاستقرار".

ولفت السوداني الى أن "مجلس الوزراء مستمر في دعم الرياضة، ومنها كرة القدم، حتى تتكلل الجهود بالصعود إلى نهائيات كأس العالم"، مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب مصلحة البلد لتحقيق إنجاز التأهل الذي تنتظره الجماهير العراقية.