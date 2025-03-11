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مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته

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مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المجلس أجل انعقاد جلسته"، دون المزيد من التفاصيل.

وكان من المؤمل أن يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الخامسة التي ستشهد التصويت والقراءة لعدد من القوانين والقرارات، فضلا عن مناقشة تقرير الحفاظ على أملاك الدولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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