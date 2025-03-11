انت الان تتابع خبر مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المجلس أجل انعقاد جلسته"، دون المزيد من التفاصيل.

وكان من المؤمل أن يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الخامسة التي ستشهد التصويت والقراءة لعدد من القوانين والقرارات، فضلا عن مناقشة تقرير الحفاظ على أملاك الدولة.

