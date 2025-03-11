انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان: الكتل السياسية اتفقت على آلية عرض قانون الحشد داخل المجلس والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله في حديث لـ الخليج 365، إن "السبب في عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسات البرلمان خلال الفترة الأخيرة يعود الى الخلافات بين الكتل بشأن قانون الحشد الشعبي وإدراجه على جدول الأعمال".



وأضاف عبد الله، أن "الكتل السياسية اتفقت على آلية عرض القانون ضمن جدول أعمال المجلس بعد التصويت عليه من قبل الحكومة"، داعيا النواب "ضرورة الحضور لجلسات البرلمان والتباحث بشأن القوانين والقضايا المختلف عليها".

