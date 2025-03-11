انت الان تتابع خبر "مجازر تذكرنا بداعش".. موقف برلماني حول الاحداث داخل سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البلداوي في تصريح لـ الخليج 365، ان "ما حدث من مجازر مروعة يذكرنا بما قامت به عصابات داعش الاجرامية في مناطق العراق وما قامت به القاعدة الارهابية في افغانستان وفي باقي المناطق"، مشيرا الى ان "هنالك عملية ابادة للأقليات في سوريا وارتفاع في اعداد الضحايا وتصاعد لإعمال العنف التي لن تنتهي بسهولة".



وتابع، انه "لابد من ان يكون هنالك تحرك عربي اسلامي دولي واقليمي من اجل ايقاف هذه المجازر واعادة الامن والاستقرار الى سوريا من خلال اقامة حكم يجمع جميع الطوائف والقوميات ".

واضاف، ان "هنالك استعداد من قبل القطاعات الامنية وليس هنالك تخوف من توجه هذه العصابات باتجاه الحدود العراقية التي ستكون مقبرة لهم إذا ما فكروا في الوصول الى ارض العراق".

وبحسب الاحصائيات الرسمية من المرصد السوري فان الاحداث الأخيرة التي حدثت في الساحل قد أودت بحياة اكثر من الف مدني جاي التحقيق ومحاسبة المتسببين بحسب ما صرحت به الإدارة السورية الجديدة.