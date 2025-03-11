انت الان تتابع خبر تصريح مستغرب من بارزاني: المناطق المتنازع عليها محتلة وكركوك ستعود يوما لحضن كردستان والان مع التفاصيل
وتابع أن "هذه القضية لا يمكن حلّها من خلال منح منصبٍ أو منصبين في كركوك، بل لابد من حلها بشكلٍ نهائي"، لافتا الى ان "ذلك لن يتحقق إلا بإرادة قوية من شعب كردستان، ولا توجد قوة أقوى من إرادة شعبنا، لكن يجب أن نكون مستعدين للتضحية بأنفسنا من أجل بلدنا ومن أجل فخر شعبنا".
وأثارت بارزاني، استغراب العديد من المراقبين السياسيين والمتابعين للشأن العراقي.
كما رأى بعض المحللين أن تصريحات بارزاني تعكس استمرار الخلاف بين بغداد وأربيل حول هذه المناطق، بينما اعتبر آخرون أنها تأتي في سياق الضغوط السياسية التي تمارسها حكومة الإقليم لتحقيق مكاسب تفاوضية مع الحكومة الاتحادية.
ويرى مراقبون أن مثل هذه التصريحات قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي، خاصة في ظل عدم وجود توافق حول آليات حل مسألة المناطق المتنازع عليها.
وبينما يطالب الإقليم بتطبيق المادة 140 وإجراء استفتاء حول مصير هذه المناطق، تصر بغداد على إبقاء إدارتها تحت سلطة الدولة الاتحادية.