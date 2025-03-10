انت الان تتابع خبر الأعرجي والمالكي يؤكدان أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس كتلة دولة القانون النيابية ياسر المالكي، استقبل في مكتبه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي".

وأضاف أن "اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية بما يسهم في تحقيق الاستقرار ودعم الأمن الوطني".

وتابع أن" الجانبين أكدا أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة"، لافتا الى انه "تم التشديد على ضرورة استمرار التعاون بين مختلف المؤسسات لضمان الأمن والاستقرار في العراق".