انت الان تتابع خبر المفوضية تعلن المصادقة على تحديث نظام سجل الناخبين لانتخابات 2025 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمفوضية ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس المفوضين، ناقش مذكرة اللجنة القانونية بالعدد 78 في الثالث من آذار الحالي المعنونة (محضر اللجنة القانونية رقم (78) نظام تحديث سجل الناخبين لانتخاب البرلمان 2025 وبعد المداولة بين أعضاء مجلس المفوضين، قرر مجلس المفوضين:اولاً: المصادقة على نظام تحديث سجل الناخبين رقم (1) لانتخاب البرلمان العراقي 2025 الوارد بمحضر اللجنة القانونية بالعدد (78) في الثالث من آذار الحالي.

ثانياً: تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم.

ثالثاً: ينشر القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية".

