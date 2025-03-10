انت الان تتابع خبر الزبيدي يكشف عن تحذير بريطاني للعراق ويحذر من هذا الامر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار الزبيدي في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، إلى أن شركة بريطانية عرضت استثمار الغاز المصاحب في العراق، إلا أن وزير النفط رفض هذا العرض.

وفي سياق أمني، أوضح أن البريطانيين حذروا العراق بعد افتتاح منفذ الشيب الحدودي من دخول المتفجرات عبر إيران.



وفيما يتعلق بالتصعيد الإقليمي، أكد الزبيدي أن حزب الله كان يضرب إسرائيل بصواريخ إيرانية. كما حذر من أن المخططات الأمريكية لن تستثني الأردن أو العراق.

وعن مستقبل سوريا، قال الزبيدي إن البلاد ذاهبة نحو التقسيم تحت إدارة الجولاني.

ورغم هذه التحديات، شدد الزبيدي على أن النظام السياسي العراقي متماسك وقادر على مواجهة أي مخططات تهدف إلى زعزعته، لكنه أشار إلى عزوف 80% من العراقيين عن المشاركة في الانتخابات.