الأعرجي: وحدة سوريا وضمان أمنها بحاجة لصوت العقل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف "سوريا المستقرة والمتصالحة مع مكوناتها هدف كل مواطن محب لبلده وشعبه"، مشيرا الى أن "العراق يقف الى جانب الشقيقة سوريا الآمنة المستقرة بوحدة ابنائها الغيارى".

محمد يوسف

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