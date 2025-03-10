تعليق أمريكي جديد يخص إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، إن الأخير "تلقى، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفياً من مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، حيث أكد الجانبان التزامهما بتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة".وركزت المناقشات على "تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية"، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء "التزام العراق بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة"، مشجعاً الشركات الأمريكية على "الاستثمار في السوق العراقية المتنامية"، كما استعرض الإصلاحات والمبادرات المهمة التي نفذتها حكومته لتهيئة بيئة أكثر استقراراً وشفافية وجاذبية للمستثمرين.

من جانبه، شجع مستشار الأمن القومي الأمريكي بحسب البيان "رئيس مجلس الوزراء على الاعتماد بشكل أكبر على الشركات الأمريكية، والعمل على حل المشاكل وتذليل المعوقات التي تواجه تلك الشركات العاملة في العراق، بضمنها إقليم كردستان العراق لتشجيعها على العمل والاستثمار في العراق".

وشدد الجانبان على "أهمية الجهود المشتركة لبناء عراق قوي قادر على الاعتماد على نفسه، وتضمنت المناقشات أيضاً معالجة المسائل ودور الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال".