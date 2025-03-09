انت الان تتابع خبر مجلس الديوانية يختار عماد الشبلاوي نائبا للمحافظ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأضاف أنه "تم التصويت على اختيار عماد عيسى الشبلاوي نائبا اول للمحافظ بعد قبول إعفاء علي جبر الفتلاوي بناءً على طلبه".
من جانبه، قال عضو مجلس محافظة الديوانية جعفر الموسوي في بيان، "اعلنتُ اعتراضي وانسحبتُ من جلسة مجلس محافظة الديوانية المنعقدة الآن".
وأضاف "سبق أن قدّمتُ العديد من المقترحات لآلية اختيار رؤساء الوحدات الادارية بوضوح وشفافية تخدم صالح الديوانية المأسوف على حالها، لكن للمحاصصة والاتفاقات في الغرف المؤصدة رأي آخر باتجاه المحسوبية والحزبية، علما انني الوحيد انسحبت من الجلسة".