انت الان تتابع خبر مجلس الديوانية يختار عماد الشبلاوي نائبا للمحافظ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف أنه "تم التصويت على اختيار عماد عيسى الشبلاوي نائبا اول للمحافظ بعد قبول إعفاء علي جبر الفتلاوي بناءً على طلبه".

من جانبه، قال عضو مجلس محافظة الديوانية جعفر الموسوي في بيان، "اعلنتُ اعتراضي وانسحبتُ من جلسة مجلس محافظة الديوانية المنعقدة الآن".