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السوداني يوجه المؤسسات الخدمية بمضاعفة العمل في بغداد

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السوداني يوجه المؤسسات الخدمية بمضاعفة العمل في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، مجموعة من عمال النظافة، وشاركهم مائدة إفطار شهر رمضان المبارك".

وأكد السوداني "اعتزازه بجهودهم وحرصهم على أداء واجباتهم من أجل تقديم أفضل الخدمات للعاصمة بغداد، التي تضاعفت في ظل هذه الأجواء الممطرة، والتي تجاوزت شدتها 72 ملم".

كما ثمن "جهود عمال دوائر المجاري، وعمال البلدية في كل الأحياء والأزقة لما يقومون به من جهد استثنائي ومميز، وكذلك ثمن جهود العاملين والمسؤولين في أمانة بغداد"، مؤكداً أن "بغداد واجهة العراق وهي عاصمة السياحة العربية، ويجب أن تتضافر الجهود من أجل إظهارها بالشكل الذي يليق بتاريخها ومكانتها الحضارية".

وأشار السوداني إلى "مشاريع خدمية وبنى تحتية تنفذ لأول مرة في بغداد، بعد سنوات طويلة من الإهمال، بينها مشاريع مهمة ساهمت في انسيابية الحركة والتنقل، وأضفت جمالية للعاصمة، بجانب تنفيذ مشاريع لشبكات مياه الصرف الصحي في جميع أرجاء العاصمة، كما جرى التعاقد مع شركات عراقية لتنفيذ مشاريع للمجاري في مناطق سبع البور والنهروان والوحدة وأبو غريب والراشدية في محافظة بغداد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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