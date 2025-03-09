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تحالف خدمات يرد على الجبوري ويذكر بتضحيات الزيدي

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تحالف خدمات يرد على الجبوري ويذكر بتضحيات الزيدي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان، "نرفض رفضا قاطعا الادعاءات الكاذبة التي اطلقها النائب احمد الجبوري خلال استضافته في برنامج من الأخير على قناة السومرية والتي تضمنت اتهامات باطلة تهدف الى تشويه سمعة قائد كان ولا يزال في طليعة المدافعين عن الوطن والارض".

وأضاف "في هذا السياق، نود أن نُذكر بتضحيات السيد شبل الزيدي عضو الهيأة القيادية في تحالف خدمات بعمليات تحرير الأرض من رجس عصابات الإرهاب، مُدافِعاً عن محافظة نينوى وأهلها الكرام".

أدناه نص البيان..

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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