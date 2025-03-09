انت الان تتابع خبر السيد الصدر ينصح بتجريف الفاسدين قبل منازل الفقراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر في رد له بشأن وجود مجموعة من موظفي البلدية يسألون عن تكليفهم الشرعي إزاء حملات إزالة البيوت التي تسميها البلدية بـ (العشوائيات ولكن أصحاب تلك البيوت قد اشتروها من مالكها الشرعي، أي صاحب الأرض الزراعية، فهل يصح تنفيذ أوامر البلدية بإزالة تلك البيوت أم يعتبر ظلمًا وتعديًا على أصحاب تلك البيوت؟ وورد لـ الخليج 365، ان "تلك أوامر إدارية حكومية".

وأضاف "أنصح البدء بتجريف الفاسدين قبل تجريف منازل الفقراء والمحتاجين من قبل الحكومة".