انت الان تتابع خبر الشيخ حمودي: نشجب الانتهاكات الإنسانية المروعة بسوريا وعلى الإدارة الجديدة تحمل مسؤوليتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشيخ حمودي في بيان ورد لـ الخليج 365، "يؤسفنا ما تشهده الشقيقة سوريا منذ أيام من عنف، ومجازر مؤلمة طالت المدنيين على خلفيات طائفية، ماكنا نتمناها، وحذرنا منذ بداية التغيير من الانزلاق فيها إذا لم تنطلق التجربة الجديدة من مبدأ الشراكة الكاملة لجميع المكونات، واحترام حالة التنوع، والحوار الايجابي لبناء رؤيـة حكيمة لدولة كريمة تحفظ سيادتها وتعز شعبها".

وأضاف "اننا إذ نشجب أعمال القتل والانتهاكات الإنسانية المروعة"، داعيا "الإدارة السورية الجديدة إلى تحمل مسؤوليتها بوضع حد لذلك، ومحاسبة الجماعات الفتنوية، وتأمين حماية المكونات، وجعل مبدأ المواطنة فوق كل إعتبار آخر".