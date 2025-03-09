انت الان تتابع خبر وزير الخارجية: وجود داعش يؤثر سلبياً على أمن المنطقة والعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين في كلمة له، إن "محاربة داعش يتطلب دعما إقليميا ودوليا"، لافتاً إلى أن "الاستقرار في سوريا يحتاج إلى فتح الحوار مع مختلف المكونات في البلاد".وأضاف، أن "تبادل المعلومات بين دول جوار سوريا مهم جداً لمحاربة داعش الإرهابي"، مشدداً بالقول: "محاربة داعش الإرهابي من واجبنا"، مردفاً: "وجود داعش يؤثر سلبياً على أمن المنطقة والعراق"

وأتم حسين، بالإشارة إلى أنه "من الملاحظ نمو في أعداد عناصر داعش الإرهابي في المنطقة".

