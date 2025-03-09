انت الان تتابع خبر أعداد الناخبين العراقيين في الانتخابات النيابية المقبلة (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المفوضية في وثيقة اطلعت عليها الخليج 365، أن "أكثر من 28 مليون ناخب عراقي سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة".يذكر أن عدد الناخبين، الذين كان يحق لهم المشاركة في انتخابات 2021، بلغ 25 مليونا و139 ألفا و375، فيما كان عدد الناخبين في انتخابات عام 2018، هو 24 مليونا و352 ألفا و253 ناخبا.