اخبار العالم / اخبار العراق

أعداد الناخبين العراقيين في الانتخابات النيابية المقبلة (وثيقة)

0 نشر
0 تبليغ

  • أعداد الناخبين العراقيين في الانتخابات النيابية المقبلة (وثيقة) 1/2
  • أعداد الناخبين العراقيين في الانتخابات النيابية المقبلة (وثيقة) 2/2

انت الان تتابع خبر أعداد الناخبين العراقيين في الانتخابات النيابية المقبلة (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المفوضية في وثيقة اطلعت عليها الخليج 365، أن "أكثر من 28 مليون ناخب عراقي سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة".

يذكر أن عدد الناخبين، الذين كان يحق لهم المشاركة في انتخابات 2021، بلغ 25 مليونا و139 ألفا و375، فيما كان عدد الناخبين في انتخابات عام 2018، هو 24 مليونا و352 ألفا و253 ناخبا.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا