انت الان تتابع خبر السفارة الأمريكية في العراق: استيراد الغاز الطبيعي خارج منظومة العقوبات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للعطواني في بيان ورد للسومرية نيوز ان الأخير "استقبل، القائم باعمال السفارة الأميركية ببغداد دانيال روبنستين والوفد المرافق، ورحب العطواني بروبنستين، وإذ أكد أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت الحساس، شدد على ضرورة التواصل الدائم لتصحيح مسار العلاقات العراقية _الأميركية.وبحث اللقاء – بحسب البيان - سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية على صعيد إدارة وتطوير عمل القطاع المالي والمصرفي. كما ركز الاجتماع على مناقشة ملف العقوبات الأميركية ومدى تأثيرها على قطاع الطاقة الكهربائية خاصة في ظل الحديث عن انتهاء مهلة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني.

وحمل العطواني، السفير الأميركي رسالة مهمة لحكومة بلاده مفادها، ان إيقاف استيراد الغاز ستكون تبعاته كارثية على الشعب العراقي لاسيما في فصل الصيف، حيث سيتسبب بانهيار منظومة الكهرباء الوطنية، لعدم وجود اية بدائل في الوقت الراهن، وفقا للبيان.



وأكد العطواني ان الحكومة العراقية جادة في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة من خلال العديد من المشاريع الواعدة فيما يتعلق باستثمار الغاز المصاحب، لغرض استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية وبما يحقق الاكتفاء الذاتي، الا ان هذه المشاريع ستدخل الخدمة خلال السنوات المقبلة.

كما طالب العطواني الإدارة الأميركية بمراجعة سياسة الضغوط التي تمارسها الخزانة الاميركية على القطاع المالي والمصرفي في العراق من خلال فرض العقوبات المتواصلة على المصارف المحلية، مبينا ان العراق حقق نقلة نوعية في سياسة الامتثال والتحويلات المالية، ورغم ذلك نتفاجئ بعقوبات جماعية تستهدف المصارف العراقية دون سابق إنذار وبلا مبرر معلن او حتى اشعار البنك المركزي العراقي بذلك، وهذا ما خلق لنا مشكلة كبيرة، وأثر على عمل ونشاط القطاع المصرفي.