انت الان تتابع خبر تلكؤ مشاريع في البصرة يضع أصابع الاتهام صوب المحافظ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصالحي في حديث لـ الخليج 365، إنه "فيما يخص بعض المشاريع المتلكئة في محافظة البصرة ومنها المستشفيات التي بدأ العمل بها منذ 2012 والى الان تعاني من قلة التخصيصات المالية وعدم تحرك الحكومة المحلية في البصرة".ودعا الصالحي رئيس الوزراء الى "زيارة هذه المستشفيات ومنها المستشفى التركي في قضاء الزبير والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 100 ألف نسمة، والمستشفى الموجود حاليا تم بناءه منذ ستينيات القرن الماضي ولا يتطابق مع الكثافة السكانية الحالية".

وأشار الصالحي الى ان "المستشفى الذي بني من 2012 الى الان يعاني من التلكؤ وعدم الاهتمام، ما ينعكس أثره السلبي على المواطن"، داعيا محافظ البصرة الى "الالتفات لهذه الملفات المهمة التي تمس حياة المواطن".

واعتبر الصالحي، أن "سبب المشاريع المتلكئة في البصرة يعود لتقصير الحكومة المحلية والاتحادية، لذلك فإن محافظ البصرة مطالب بالاستفادة من واردات المنافذ والبترو دولار وتخصيصها لمثل هذه المشاريع المهمة".

