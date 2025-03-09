انت الان تتابع خبر "لا استطيع عدم اعلان موقف".. السيد الصدر يحذر إدارة سوريا ويحدد المطلوب من العراقيين والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر، انه "على الحكومة الجديدة الابتعاد عن العنف والطائفية وذلك لأجل ان لا يتهموا بكونهم "دواعش" وإرهاب"، مشددا على انه "لم كنت لم اتدخل سابقا في الثورة السورية ضد الدكتاتور، فانني لا استطيع الوقوف بلا اعلان موقف مما يحدث في سوريا من اعدامات في شوارعها.



وشدد السيد الصدر على انه "على الدول المجاورة لسوريا عدم التصعيد في تصريحاتهم لكي لا يزداد الامر سوءا".