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"لا استطيع عدم اعلان موقف".. السيد الصدر يحذر إدارة سوريا ويحدد المطلوب من العراقيين

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"لا استطيع عدم اعلان موقف".. السيد الصدر يحذر إدارة سوريا ويحدد المطلوب من العراقيين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الصدر، انه "على الحكومة الجديدة الابتعاد عن العنف والطائفية وذلك لأجل ان لا يتهموا بكونهم "دواعش" وإرهاب"، مشددا على انه "لم كنت لم اتدخل سابقا في الثورة السورية ضد الدكتاتور، فانني لا استطيع الوقوف بلا اعلان موقف مما يحدث في سوريا من اعدامات في شوارعها.

وشدد السيد الصدر على انه "على الدول المجاورة لسوريا عدم التصعيد في تصريحاتهم لكي لا يزداد الامر سوءا".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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