انت الان تتابع خبر إشادة برلمانية باسترداد متهمين بقضية الأمانات الضريبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت النائب حنان الفتلاوي في تغريدة على منصة "إكس"، "إستعادة اثنين من المتهمين بسرقة 200 مليار من الأمانات الضريبية، وذلك بالتعاون مع السلطات الكويتية… شكرًا للحكومة والقضاء وهيئة النزاهة، نشدّ على أيديكم، وننتظر إعادة مدير مكتب الكاظمي من أمريكا، بالإضافة إلى باقي المتهمين بسرقة القرن".

الى ذلك، قالت النائب عالية نصيف، "بجهود رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى وكافة موظفي الأجهزة الرقابية والأمنية، يستمر استرداد المطلوبين في سرقة الأمانات الضريبية وبقية القضايا، حيث قامت السلطات الكويتية بتسليم العراق شخصين متهمين بسرقة مبلغ مالي كبير، هما المدير المفوض لإحدى الشركات الأهلية للتجارة والمقاولات العامة ووكيله".

‏ودعت نصيف السلطتين التنفيذية والقضائية إلى "مواصلة استرداد المطلوبين واسترجاع حق الشعب منهم ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم العادل".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية أعلنت، اليوم السبت، عن استرداد متهمين اثنين بقضية الأمانات الضريبيَّة من السلطات الكويتية.