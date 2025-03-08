انت الان تتابع خبر تأكيد حكومي على ضرورة الإسراع بتشريع قانون رعاية الطفولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني، استقبل رئيسة وأعضاء لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية وقدّم التهاني لهن ولكل سيدات العراق بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيداً بدور المرأة العراقية وفاعليتها في المجتمع، والتزامها وحرصها على أداء واجباتها، واتصافها بالنزاهة والحرص على أداء واجباتها الحكومية".وشهد اللقاء، وفق البيان، "مناقشة مشروع قانون رعاية الطفولة، إذ حثّ السوداني، على ضرورة الإسراع في تشريعه، كما جرى بحث إمكانية إنشاء صندوق لرعاية الطفولة"، مثنيا على "مقترح اللجنة النيابية بشأن قانون مؤسسة الأسرة الذي يراعي الجانب المجتمعي والأسري للأسرة العراقية".

وأشار، إلى "المجلس الأعلى لشؤون المرأة، الذي شُكل ليكون قناة تواصل ومتابعة شؤون المرأة"، مؤكداً "تشجيعه للنساء في ارتياد سوق العمل، والاستفادة من المبادرات الحكومية مثل مبادرة ريادة، وقروض وزارة العمل الخاصة بالمشاريع الصغيرة، والمبادرة التي أطلقها البنك المركزي للقروض الميسّرة للنساء".

وشدد رئيس الوزراء، على "ضرورة تكثيف الوعي بقانون الضمان الاجتماعي، وكفالته لحقوق النساء في القطاع الخاص".

من جانبهنّ، أَثنينَ عضوات لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية على الجهود الحكومية في مجال رعاية وحماية المرأة وتمكينها، وكذلك أشَدنَ بعمل الحكومة في متابعة المشاريع الخدمية والصناعية، وما تشكله من أهمية في الارتقاء بالبلد وتنميته، وفق البيان.

