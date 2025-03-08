انت الان تتابع خبر تعليق نيابي بشأن قانون الحشد الشعبي: "جهات سياسية تعرقل إقراره" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البلداوي في حديث للسومرية نيوز، ان "أبناء قوات الحشد الشعبي يجب ان يكون لهم موقف داعم لتمرير قانون الحشد الشعبي"، مشيرا الى ان "الحشد يمثل قوة وطنية وصمام امان البلد في اتجاه ما يحصل في الداخل والخارج".وتابع، ان "القوى السياسية الوطنية تثمن أهمية تمرير قانون لما يمثله من انصاف الى أكثر من 300 ألف عائلة عراقية"، لافتا الى ان "الأيام المقبلة ستكشف بالأسماء الجهات والقوى السياسية التي تعرقل ادراج القانون بجدول اعمال البرلمان".

وأضاف، انه "لا قيمة لاي جلسة تعقد في البرلمان ما لم يتم ادراج القانون في جدول اعمال مجلس النواب المقبلة".

وبين البلداوي: ان "أبرز من يعطل قانون الحشد الشعبي هو من يرى ان القانون سيتضارب مع مصالحه، بالرغم من الاتفاقات والاجتماعات التي تمت خلال الفترة السابقة".

يذكر ان كتلتي دولة القانون والصادقون قد اعلنتا يوم أمس مقاطعة جلسات مجلس النواب لحين ادراج قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي بجدول اعمال البرلمان.