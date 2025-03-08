انت الان تتابع خبر تعليق الحكومة العراقية على إنهاء الإعفاءات عن الغاز الإيراني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العوادي في تصريح نشرته الوكالة الرسمية وتابعته الخليج 365، إن "العلاقة بين العراق وأمريكا في الوقت الراهن هادئة، والاتصال بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي ترامب كان موضوعياً ومهنياً ومبنياً على الاحترام المتبادل، وتحدث الطرفان به عن تطوير العلاقة بين بغداد وواشنطن واتفاقية الإطار الاستراتيجي وكيفية توثيق العلاقات"، مشيرا الى أنه "خلال اتصال رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي لم يتطرق الطرفان الى أي موضوع إقليمي يتعلق بإيران أو بغيرها والوصف الذي وضعته أمريكا في بيانها يمثل سياستها".

وأضاف، أنه "في عام 2028 من المفروض أن العراق يصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي بمسألة الطاقة ولن يحتاج الى استيراد الغاز من الخارج".

ولفت العوادي الى "أننا نستورد من إيران 50 مليون قدم مكعب وتشكل ثلثاً من إنتاج الطاقة الإيرانية، والحكومة وضعت جميع السيناريوهات في حال تم تجديد الإعفاءات أو لم يتم التجديد"، مشيرا الى ان "العراق لم يبلغ بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد، لكن رئيس الوزراء وضع السيناريو الأسوأ في احتماليته وطلب الاستعداد في ملف الإعفاءات".

وذكر "نتجه نحو منصات الغاز وهي عبارة عن سفن عائمة ويتم ربطها بأنبوب خاص مربوط بالمحطات الكهربائية في البصرة".

وحول الغاز التركمانستاني، اكد العوادي ان "رئيس الوزراء تحدث مع نظير التركمانستاني بشأن ذلك"، لافتا الى ان "تأخر وصول الغاز التركمانستاني، سببه الشركة الوسيطة".

وتابع "خلال الشهرين المقبلين ستكون هناك نتيجة واضحة لاستيراد 20 مقمق عبر الأنبوب الإيراني".