رئيس الوزراء يفتتح ثلاثة مشاريع مختلفة

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسي

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ثلاثة مشاريع مختلفة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ثلاثة مشاريع مختلفة".

وأضاف ان "هذه المشاريع هي:

1- مصنع الضواري للحديد والصلب، في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين.

2- مصنع (هيدروجين) لصناعة أدوية الأمراض السرطانية في محافظة كربلاء المقدسة.

3- جسر الفتحة على نهر دجلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.