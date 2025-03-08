انت الان تتابع خبر بيان عراقي يخص سوريا.. دعوة لحماية المدنيين وضبط النفس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان للخارجية، أنها تتابع “بقلق بالغ التطورات الأمنية الجارية في سوريا وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة”.ولفتت الوزارة الى “موقف العراق الثابت والداعي إلى ضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات النزاع”، وشددت على “أهمية ضبط النفس من جميع الأطراف، وتغليب لغة الحوار واعتماد الحلول السلمية بدلاً من التصعيد العسكري”.

واعربت الوزارة عن رفضها “المطلق لاستهداف المدنيين الأبرياء”، محذرة من أن “استمرار العنف سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مما يعيق جهود استعادة الأمن والسلام”.

وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي إلى “تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في سوريا، ودعم مسارات الحل السياسي التي تضمن وحدة سوريا وسلامة شعبها”.

وشهدت سوريا خلال الساعات القليلة الماضية، اندلاع اشتباكات عنيفة، بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة في محافظة اللاذقية، ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.