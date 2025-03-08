انت الان تتابع خبر طالباني: الدورة الانتخابية الحالية “تعيسة”.. الدولار يهرب بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت طالباني في حديث لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية السومرية، ان "غياب الثقة بين المكونات أدى إلى وصول المحاصصة إلى مستويات غير مسبوقة، قائلةً: لقد وصلنا إلى محاصصة عمال الخدمة”.وفيما يخص ملف الحشد الشعبي، شددت على أن تشريع قانون خاص به أصبح ضرورة ملحّة، كونه بات “واقع حال” يجب تنظيمه قانونيًا.

وحول العلاقة مع الولايات المتحدة، أشارت طالباني إلى أن الرسائل الأمريكية التي تصل إلى العراق تحمل طابعًا إيجابيًا، وتنم عن صداقة.

أما فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، فأكدت أن العراق لا يسيطر على عملية بيع الدولار ولا على مزاد العملة، محذرةً من أن تهريب الدولار يجري عبر الطائرات ومن خلال أكثر من مطار داخل البلاد.