محافظ البصرة يرتكب مخالفة قانونية صريحة لقانون الاستثمار

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الجابري في تدوينه على صفحته الشخصية، "فيسبوك"، أن "تكليف محافظ البصرة من قبل محافظ البصرة بمهام رئيس استثمار البصرة مخالفة قانونية صريحة لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل".



وأشار الى ان "المادة (5/ ثانيا/ز) نصت على أنه لا يحق للمحافظ أو نائبه أو معاونيه أو رئيس وأعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئيس أو نائب أو أعضاء هيئة الاستثمار في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم".