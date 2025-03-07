انت الان تتابع خبر قبيل جلسة الغد.. كتلتان شيعيتان تعلنان مقاطعة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي، في تدوينة على منصة (أكس): "لا زلنا على عهدنا لأبناء الحشد الشعبي، الأبطال في احقاق حقوقهم من خلال إقرار قانونهم".وأضاف، "لازال موقف كتلة دولة القانون ثابت بعدم حضور جلسات مجلس النواب الغير متضمنة فقرة هذا القانون".

من جهته، أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية أحمد الموسوي،: "قلنا سابقاً ونؤكد اليوم ان موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه "لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".

وأضاف الموسوي في تدوينة على منصة (أكس)، أن "الإصرار على التفريط بحقوق ابناء الحشد سيزيدنا قوة وثبات وعزيمة وإصرار وصلابة في المطالبة بانتزاع حقوقهم ورد الجميل لتضحياتهم الكبيرة".

يذكر أن جدول أعمال جلسة غدا السبت تضمن 6 فقرات، فيما لم يتضمن الجدول إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن فقراته.

ادناه جدول أعمال المجلس: