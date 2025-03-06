انت الان تتابع خبر الجامعة العربية تؤكد انعقاد القمة العربية في بغداد يوم 17 أيار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "القمة العربية في بغداد ستشهد مناقشة أهم القضايا التي تشغل الأمة العربية وستشهد مشاركة واسعة للملوك والرؤساء العرب".وأشار وزير الخارجية إلى "أهمية هذه القمة التي ستستضيفها بغداد"، مشيراً إلى أن "العراق يعمل على تهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان نجاحها، بما يعكس صورة إيجابية عن البلاد ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك".

وشدد الوزير على ضرورة "التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنظيم القمة بأعلى مستويات الاحترافية والكفاءة".

من جانبه أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي أن "الجهود متواصلة لتذليل أي عقبات قد تواجه التحضيرات"، مشيراً إلى أن "اللجان المختصة تعمل على مدار الساعة لتحقيق الأهداف المرجوة من القمة".