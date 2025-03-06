انت الان تتابع خبر "استحواذ على دوائر الدولة".. مجلس البصرة يشخّص ارتكاب المحافظ "سقطة قانونية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة البصرة اياد عبيد المالكي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الامر الإداري الصادر من محافظ البصرة لانهاء تكليف رئيس هيئة استثمار البصرة قرار تعسفي ودون أي سند قانوني ويتنافى مع القوانين النافذة، حيث يتعارض مع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وقانون الاستثمار".ودعا المالكي مجلس محافظة البصرة لاخذ دوره القانوني والرقابي كون الامر الإداري الصادر من محافظ البصرة هو من صلاحيات مجلس المحافظة حصرا.

وتابع المالكي: "نرفض الاستحواذ على دوائر الدولة بأسلوب انتقائي غير قانوني"، معتبرا انها "خطوة غير مدروسة تضر بمناخ الاستثمار".

ويظهر قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ان اعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة هو من صلاحية مجلس المحافظة حصرا، كما ان تنصيبهم من صلاحياته أيضا وليس من صلاحية المحافظ.