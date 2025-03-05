انت الان تتابع خبر الركابي: تفكيك سلاح الفصائل يجب ان يكون قراراً عراقياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الركابي في حديثه لبرنامج ( من الاخير) الذي تبثه فضائية السومرية، انه "نؤمن بان يكون التغيير من الداخل ونرفض الخارج بأي شكل من الاشكال ويجب ان يتم بطرق سلمية من خلال صناديق الاقتراع".

واضاف، ان "هناك تغيرات في المنطقة وتغير بميزان القوة والعراق لن يشهد اي تغيير"، مشيرا الى ان "امريكا تتعامل مع العراق كدولة محتلة وليس لدينا تأمين على اجواءنا وما نقوم به كله تحت اشرافهم وحتى اموالنا من النفط لديهم بالبنك الفيدرالي".



وتابع، ان "ما حدث في مطار النجف خرق ولا نصدق تصريحات المسؤولين"، مردفاً ان "قرارنا الاقتصادي ليس بيدنا وانما مسيطر عليه من قبل امريكا وايضا القرار الدبلوماسي والاستراتيجي".

وأكمل، ان "المروحيات الامريكية تستطيع القبض على اي شخص في المنطقة الخضراء"، لافتا الى ان "الدستور العراقي يمنع اي حزب سياسي من امتلاك جناح عسكري والاشتراك في الدولة".

واوضح انه "لم نلمس من الامريكان اي تعامل كاصدقاء والاطار يدعم الحكومة في اتفاقياتها مع الولايات المتحدة لكنه ضدهم كمقاومة".

وبين ان "نواب الاطار رفضوا التوقيع على مذكرة احتجاج دبلوماسية ضد امريكا بحجة عدم احراج الحكومة واحد الرافضين كان من جهة تطلق الصواريخ يومياً على السفارة".

ونوه بان "سجاد العراقي ومواطنون اخرون غيبوا ولا نعرف مصيرهم"، مؤكدا ان "تفكيك سلاح الفصائل يجب ان يكون قراراً عراقياً، والاقطاب الكبرى لن تسمح بالحالة المزدوجة للفصائل بعد المتغيرات".

واختتم حديثه متسائلاً: "اذا كان الكاظمي مستقلاً فكيف منح رئاسة جهاز المخابرات"، مبينا ان "الكاظمي لم يكن ناجحاً في منصبه والبلد كان مستباحاً بعهده ولم يمنع استهداف ابناء تشرين".