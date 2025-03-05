انت الان تتابع خبر النوري: الهيمنة الايرانية في العراق وهم ولم تؤثر بالقرار السياسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النوري، في حديثه لبرنامج ( من الاخير) الذي تبثه فضائية السومرية،ان "التغيير في سوريا مقلق على العملية السياسية، وحصر السلاح بيد الدولة امر متفق عليه من قبل الجميع".واضاف، ان "المقاومة لا تخضع لرأي الحكومة وتتواجد بتواجد القوات الاجنبية"، مشيرا الى ان "بناء العلاقات مع دول الخارج من صلاحيات الحكومة العراقية وليس الاحزاب واقتصادنا بيد امريكا ويستطيعون التاثير على الوضع الامني".

وتابع ان "الاطار التنسيقي هو من جاء برئيس الوزراء واي نجاح يحققه او فشل يقع فيه فعليه تحمل المسؤولية معه".

ولفت الى ان "الهيمنة الايرانية في العراق وهم ولم تؤثر بالقرار السياسي"، مردفاً ان "الايرانيين ليس لديهم غير التمثيل الدبلوماسي ولا يوجد لهم جندي او قاعدة العسكرية في العراق ولم تفرض اي مصلحة لها".

واوضح ان "الشركات الايرانية الاقل عملاً في العراق قياساً بالدول الاخرى"، مختتماً بان "المالكي لم يبلغني في اي يوم بالهجوم على جهة معينة".