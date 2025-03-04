انت الان تتابع خبر السامرائي والسفير الكويتي يبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السامرائي، إستقبل في مكتبه بالعاصمة بغداد، سفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق، حسن محمد الزمان، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".



وأكد السامرائي، وفقاً للبيان، على "أهمية توطيد العلاقات العراقية الكويتية على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مشيراً إلى "الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية في دعم الاستقرار في المنطقة".

من جانبه، عبّر السفير الكويتي، بحسب البيان عن "تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين"، مؤكداً حرص بلاده على "تطوير العلاقات مع العراق، وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والسياسي بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة".