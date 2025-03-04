انت الان تتابع خبر متهم بسرقة القرن.. نائب يكشف عن شمول "هيثم الجبوري" بالعفو العام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخفاجي في منشور له على فيسبوك، "مبارك، شمول واحد من سراق المال العام بالعفو من أصل مئات سيتم شمولهم".

وأضاف، "لم يتم مساندتنا عندما طلبنا تحصين القانون من هؤلاء المرتزقة الذين سرقوا أموال الشعب. وتم اتهامنا بإننا ضد الأبرياء والمظلومين!".



وأرفق النائب المنشور بطلب رسمي مُذيّل بتوقيع القاضي خالد صدام رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية موجه الى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ لشمول هيثم الجبوري بقانون العفو.