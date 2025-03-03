انت الان تتابع خبر العراق يؤكد أهمية دعم الجهود المشتركة لإعادة بناء غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال الاجتماع، جرت مناقشة خطط إعمار غزة، حيث قدّمت مصر خارطة طريق شاملة لهذا الغرض، كما بحث الوزراء التحديات التي تواجه المنطقة، مع التركيز على توفير مساكن عاجلة لجميع سكان قطاع غزة، إضافةً إلى تحديد جداول زمنية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.

ونقل البيان عن حسين تأكيده في مداخلته خلال الاجتماع، "أهمية التضامن ودعم الجهود المشتركة لإعادة بناء غزة وتحقيق الاستقرار في المنطقة"، كما شدد على ضرورة توفير بيئة آمنة في غزة والمنطقة لبدء عملية الإعمار.

وأشارت خارطة الطريق المصرية إلى أهمية تنسيق الجهود العربية والدولية لتأمين التمويل اللازم لمشاريع الإعمار، مع ضمان سرعة التنفيذ وجودة المشاريع لتلبية احتياجات السكان المتضررين. كما ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود العربية المستمرة لتحقيق الاستقرار والتنمية، ودعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، والاستعداد للقمة العربية الطارئة التي ستعقد الثلاثاء.