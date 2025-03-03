انت الان تتابع خبر في موقف نيابي: حكومة السوداني نجحت ولا يمكن مقارنتها بحكومة الكاظمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اليساري لـ الخليج 365، ان "اللقاء الذي ظهر به مصطفى الكاظمي تضمن تمني عودته للساحة السياسية"، مبينا ان "حكومة الكاظمي عليها علامات ومؤشرات وظهرت فيها سرقة القرن".

وأضاف ان "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نجحت وهي جيدة"، مشيرا الى انه "لا يمكن مقارنة حكومة الكاظمي مع حكومة السوداني لان الاخيرة تفوقت بشكل كبير ولها مقبولية واعمال وتظهر صورتها الواضحة من خلال العمل والتواصل المستمر".

وذكر ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مازال ينجز حتى الان".

فيما ذكر المحلل السياسي علي فضل الله لـ الخليج 365، ان "هناك بعض الالغاز، حيث من الغرابة ان نشهد قدوم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي والتي وصفت حكومته بالفاشلة بكل معنى الكلمة وعلى كافة المستويات".

وتابع ان "حكومة الكاظمي قد تنفرد على انها حكومة صناعة ازمات وادخلت الشعب العراقي في منزلقات خطيرة خصوصا في موضوع تزوير العملية الانتخابية والتلاعب بالنتائج الانتخابية وفتح المنطقة الخضراء وايصال البلاد الى مرحلة الاقتتال الاهلي خصوصا بين المكون الشيعي".

واكد ان "بعض القوى الشيعية هي راعية لقدوم هذه الشخصية وباتفاق مع بعض الجهات الدولية لارباك الوضع الانتخابي".