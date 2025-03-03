انت الان تتابع خبر السامرائي يشدد على خلق بيئة تشريعية لتعزيز دور المرأة بالعمل السياسي والاجتماعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، زار مكتب النائبة عن التحالف نهال الشمري في حي اليرموك، يرافقه عدد من أعضاء مجلس محافظة بغداد، بينهم عمار القيسي، وعلي المشهداني، ومثنى العزاوي، حيث جرى التباحث في الملفات المتعلقة بدور المرأة في العملية السياسية، وضرورة دعم الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات".وأكد السامرائي، خلال اللقاء، أن "تحالف العزم يسعى إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وخلق بيئة تشريعية داعمة لتعزيز دور المرأة في العمل السياسي والاجتماعي"، مشددًا على "أهمية تكاتف الجهود داخل التحالف لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة".

من جانبها، رحبت "الشمري بالسامرائي والوفد المرافق له، مشيدةً بهذه المبادرة التي تعكس حرص قيادة تحالف العزم على التواصل المباشر وتعزيز التنسيق بين أعضاء التحالف لدعم المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين".

وأشار البيان الى أن "اللقاء شهد حضوراً لعدد من الشيوخ والوجهاء والنخب المجتمعية، إضافة إلى ممثلين عن تنظيمات تحالف العزم الشبابية، الذين أكدوا أهمية دور المرأة في بناء المجتمع، وضرورة دعم الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات".