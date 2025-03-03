انت الان تتابع خبر الشيخ حمودي يؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك بين العراق والكويت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس المجلس الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الشيخ همام حمودي استقبل اليوم السفير الكويتي في بغداد، حسن محمد الزمان، حيث جرى التباحث حول آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في العراق، إلى جانب مناقشة القمة المزمع عقدها في بغداد".وبحسب البيان، أكد الشيخ حمودي على "أهمية تعزيز التعاون المشترك بين العراق والكويت"، مشددًا على "دور البلدين في دعم الاستقرار الإقليمي".

وأشار الشيخ حمودي، إلى أن "القمة تمثل فرصة لتعزيز العلاقات العربية والإقليمية، وتأكيد دور العراق المحوري في القضايا المشتركة".

من جانبه، أعرب السفير حسن محمد الزمان عن دعم الكويت لجهود العراق في مختلف المجالات، مؤكدًا على "أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

