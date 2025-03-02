انت الان تتابع خبر بغداد والقاهرة تبحثان تحضيرات القمة العربية الطارئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحث الجانبان "سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأكد حسين خلال اللقاء "أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشدداً على موقف جمهورية العراق الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة، ورفض تهجيرهم من أراضيهم.

كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية الطارئة في القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 4 آذار 2025، والتي ستبحث بشكل خاص تطورات القضية الفلسطينية.