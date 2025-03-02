انت الان تتابع خبر السوداني يطلع على خطط وإجراءات شركة "باور تشاينا" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء، استعراض المشاريع التي تنفذها الشركة في العراق، ومنها مشاريع الطاقة الشمسية، ومشاريع الدورة المركبة والمحطات الغازية، وذلك في إطار التوجهات الحكومية الساعية إلى تنويع مصادر الطاقة".

وذكر ان "السوداني اطلع على الخطط والإجراءات المتبعة لتنفيذ هذه المشاريع، وآليات توسيع عمل الشركة الصينية بناءً على الخطط التي وضعتها الحكومة، إضافة إلى البحث في المشاريع المشتركة مع صندوق العراق للتنمية، ولاسيما في مجال استثمار وتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في العراق".