انت الان تتابع خبر نائب عن العزم يهاجم وزير الصناعة: 50 بالمئة من المصانع متوقفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القيسي في بيان ورد لـ الخليج 365، "منذ أكثر من ثلاث سنوات، تُعاني وزارة الصناعة من عجز كبير في حل مشكلة المصانع المتوقفة، حيث تشير التقارير إلى توقف أكثر من 50% من المصانع، مما أدى إلى اعتماد البلاد على الاستيراد حتى في أبسط المنتجات".

وأضاف "رغم هذا التدهور، فإن كل ما فعلته الوزارة هو منح عقود المشاركة وتوزيع الأراضي للاستثمار، دون أي حلول فعلية تعيد المصانع إلى العمل وتوفر فرص العمل لشبابنا العاطل"، محملا "وزارة الصناعة ووزيرها المسؤولية الكاملة عن هذا التراجع".