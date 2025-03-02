انت الان تتابع خبر قروض ميسّرة ومشاريع شبابية ورابط.. المجلس الأعلى للشباب يطلق "مبادرة الخير" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، انه في إطار دعم الحكومة للشباب، الذي يمثل إحدى مفردات البرنامج الحكومي، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للشباب، محمد شياع السوداني، أطلق المجلس "مبادرة الخير"، وهي مبادرة وطنية شاملة تستهدف تمكين الشباب في قطاعات؛ الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية، والمناخ.وتتضمن المبادرة – بحسب البيان - توفير التمويل المالي بقروض ميسّرة جداً للشباب من أصحاب المشاريع في هذه القطاعات، وتدريب وتأهيل الفئات الشابة المتقدمة للاشتراك في المبادرة ضمن القطاعات المذكورة، وتوفير الإرشاد والتوجيه لرواد المشاريع الشبابية فيها.

كما تتضمن المبادرة تقديم المساعدة في حصول المشاريع الشبابية الفائزة على تجهيزات حديثة تمكّن المشاركين من تعزيز الإنتاج الزراعي، وكذلك توفير المتابعة الدقيقة للمشاريع الشبابية الفائزة؛ لضمان النجاح والاستدامة، وفقا للبيان.

ودعا المجلس الأعلى للشباب الراغبين بتأسيس مشاريعهم الخاصة ضمن قطاعات؛ الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية، والمناخ، إلى التسجيل ضمن الرابط أدناه: اضغط هنا

