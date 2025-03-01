اخبار العالم / اخبار العراق

نشرة السومرية.. مخالفات بعقد فحص المخدرات بدوائر المرور ودعوات لإيجاد بدائل الغاز الإيراني

0 نشر
0 تبليغ

نشرة السومرية.. مخالفات بعقد فحص المخدرات بدوائر المرور ودعوات لإيجاد بدائل الغاز الإيراني

انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. مخالفات بعقد فحص المخدرات بدوائر المرور ودعوات لإيجاد بدائل الغاز الإيراني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # السوداني يناقش مع حكومة بغداد تطوير مناطق أطراف العاصمة.. ويوجه بالالتزام بتوقيتات انجاز المشاريع الحيوية

# وثائق تظهر مخالفات بعقد فحص المخدرات بدوائر المرور.. الشركات المنفذة لا تمتلك المواصفات الفنية المطلوبة

# دعوات لايجاد بدائل للغاز الايراني لتلافي ازمة كهرباء خانقة.. ومطالبات بدعم مشاريع الطاقة النظيفة

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا