انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. مخالفات بعقد فحص المخدرات بدوائر المرور ودعوات لإيجاد بدائل الغاز الإيراني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # السوداني يناقش مع حكومة بغداد تطوير مناطق أطراف العاصمة.. ويوجه بالالتزام بتوقيتات انجاز المشاريع الحيوية
# وثائق تظهر مخالفات بعقد فحص المخدرات بدوائر المرور.. الشركات المنفذة لا تمتلك المواصفات الفنية المطلوبة
# دعوات لايجاد بدائل للغاز الايراني لتلافي ازمة كهرباء خانقة.. ومطالبات بدعم مشاريع الطاقة النظيفة
# وثائق تظهر مخالفات بعقد فحص المخدرات بدوائر المرور.. الشركات المنفذة لا تمتلك المواصفات الفنية المطلوبة
# دعوات لايجاد بدائل للغاز الايراني لتلافي ازمة كهرباء خانقة.. ومطالبات بدعم مشاريع الطاقة النظيفة